Летевший из Пекина в Париж самолет экстренно вернулся в аэропорт из-за пожара

Пекин, 18 сентября. Лайнер французской авиакомпании Air France, следовавший по маршруту Пекин - Париж, в субботу вернулся в аэропорт из-за возгорания в салоне, сообщили в газете «Бэйцзин жибао».

Инцидент произошел в 03:50 (22:50 по московскому времени пятницы). Самолет, выполнявший рейс AF393 Пекин - Париж, экстренно сел в аэропорте Шоуду.

В результате происшествия никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Люди, находившиеся на борту в момент ЧП, успешно доставлены в пункт вылета.

По заявлениям очевидцев, находившихся в самолете, во время поднятия лайнера в воздух прозвучал хлопок, после чего люди почувствовали запах гари. Авиакомпания на данный момент не дала комментариев по поводу произошедшего.

Похожий инцидент на днях произошел на Дальнем Востоке. Пассажирский самолет, следовавший по маршруту Николаевск-на-Амуре – Владивосток, был вынужден совершить экстренную посадку в Хабаровске. В результате инцидента никто не пострадал.