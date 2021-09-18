«Не можем этого допустить»: Пентагон признал, что Россия модернизирует армию быстрее США

Вашингтон, 18 сентября. Россия модернизирует армию быстрее, чем США. Об этом заявил замглавы Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джон Хайтен.

Генерал подчеркнул, что избежание войны с Россией и Китаем является целью номер один, и США пытаются этого избежать.

«Но если мы хотим предотвратить это, мы должны успешно сдерживать их, что в свою очередь означает, что нам нужна новая модернизированная армия, а мы движемся невероятно медленно на пути к этой цели», — заявил Хайтен.

Он добавил, что Москва и Пекин являются соперниками Вашингтона, которому Соединенные Штаты не могут соответствовать, потому что отстают от них.

«До тех пор, пока мы не сможем соответствовать, мы будем в позиции, когда неважно, насколько ты впереди, если другой человек движется быстрее, неважно, какая между вами дистанция, рано или поздно, он догонит. Мы не можем этого допустить», — добавил Хайтен.

Также он признал, что российская армия является невероятно мощной и обеспеченной новейшим вооружением. Генерал армии США назвал вызовом для Пентагона достижения России в ядерном вооружении, космических и кибервозможностях.