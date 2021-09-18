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«Не можем этого допустить»: Пентагон признал, что Россия модернизирует армию быстрее США
Политика
«Не можем этого допустить»: Пентагон признал, что Россия модернизирует армию быстрее США
wikipedia.org  /  David B. Gleason / CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 18 сентября. Россия модернизирует армию быстрее, чем США. Об этом заявил замглавы Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джон Хайтен.

Генерал подчеркнул, что избежание войны с Россией и Китаем является целью номер один, и США пытаются этого избежать.

«Но если мы хотим предотвратить это, мы должны успешно сдерживать их, что в свою очередь означает, что нам нужна новая модернизированная армия, а мы движемся невероятно медленно на пути к этой цели», — заявил Хайтен.

Он добавил, что Москва и Пекин являются соперниками Вашингтона, которому Соединенные Штаты не могут соответствовать, потому что отстают от них.

«До тех пор, пока мы не сможем соответствовать, мы будем в позиции, когда неважно, насколько ты впереди, если другой человек движется быстрее, неважно, какая между вами дистанция, рано или поздно, он догонит. Мы не можем этого допустить», — добавил Хайтен.

Также он признал, что российская армия является невероятно мощной и обеспеченной новейшим вооружением. Генерал армии США назвал вызовом для Пентагона достижения России в ядерном вооружении, космических и кибервозможностях.

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