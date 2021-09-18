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NI: российский вертолет-убийца МИ-28 НМ опережает технологии США

  /   Обновлено: 18 сентября 2021 05:49
Армия
NI: российский вертолет-убийца МИ-28 НМ опережает технологии США
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Вашингтон, 18 сентября. Российский боевой вертолет Ми-28НМ «Ночной охотник» по применяемым технологиям «взаимодействия в группе» опережает мысль американских инженеров.

Таким мнением в статье для американского журнала The National Interest поделился обозреватель и автор издания Крис Осборн. В своем материале, перевод которого для своих читателей сделал ФАН, он приводит утверждения о том, что новый российский боевой вертолет оснащен самыми передовыми технологиями. Вооружение, связь с беспилотниками, коммуникационные сети, датчики и дальнобойное наведение позволяют боевой машине успешно атаковать цели «за пределами эффективной противовоздушной обороны противника».

Осборн также привел слова главного конструктора Программы боевых вертолетов Ростеха Виталия Щербины, который отмечал, что бортовое вооружение Ми-28НМ позволяет ему обнаруживать и уничтожать цели противника круглосуточно и в любых погодных условиях. Несмотря на отсутствие в докладе сведений о реальных технологиях и взаимодействии боевого судна с БПЛА, можно четко понять, что эта разработка в режиме реального времени точно отражает передовые взгляды США на современную войну.

Ранее американское издание The National Interest выпустило статью, в которой объяснило необходимость маневров «Запад-2021» для России. Авторы считают, что таким образом РФ хочет быть готова к возможному вооруженному конфликту с НАТО.

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вертолет ми-28нм ni
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