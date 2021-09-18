Кампания проходит чисто: чего ждать от второго дня голосования на выборах в Госдуму

В Дальневосточном федеральном округе уже полным ходом идет второй день голосования. По данным Центральной избирательной комиссии, явка в первый день выборов в России превысила 16%. Это свидетельствует о том, что россияне, несмотря на то, что старт голосования выпал на рабочую пятницу, с большим энтузиазмом идут на избирательные участки, чтобы исполнить свой гражданский долг.

Жители Дальнего Востока первыми в стране пришли на избирательные участки. Стартовали выборы с Чукотки и Камчатки, где избиратели кроме депутатов Госдумы выбирают новый состав окружной думы и краевого Законодательного собрания. Люди понимают важность события, поэтому с большой охотой идут на избирательные участки. Так, по данным ЦИК, первый день показал, что свой голос, несмотря на рабочий и будний день, отдали 16,85% избирателей. Стоит учесть тот факт, что в данную статистику не вошли голоса людей, принявших участие в досрочном и электронном голосовании.

Некоторые регионы России показали очень хороший результат. Так, например, в Татарстане и Кемеровской области явка превысила 30%, а в Туве и Чечне она составила около 40%. Стоит заметить, что выборы в Государственную Думу проходят в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября — поэтому у некоторых регионов все еще есть шанс обогнать регионы, выбившиеся в лидеры по явке.

Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов

Помимо этого, иностранные эксперты в рамках работы в Ситуационном центре Общественной палаты России оценили ход выборов. Они заявили, что организация голосования находится на очень высоком уровне, а некоторые нововведения их настолько поразили, что они хотят внедрить их и у себя в странах. Но больше всего им понравилось онлайн голосование.

ФАН связался с директором «Агентства системных политических исследований» Алексеем Голомазовым, чтобы выяснить, как закончился первый день голосования и начался второй. По его словам, выборы проходят чисто, поскольку на участках установлены камеры видеонаблюдения, которые работают круглосуточно, а также наблюдатели — их на этих выборах много, они пристально следят за тем, чтобы не было нарушений.

«В целом кампания проходит довольно чисто. Этому способствует тотальное видеонаблюдение на избирательных участках и большое количество наблюдателей. В крупных городах явка ниже, чем в целом по стране, но все же динамика голосования в два раза выше, чем на региональных и местных выборах прошлого года», — сообщил он.

Также собеседник ФАН рассказал о том, что, скорее всего, стоит ждать провокаций в финальный день голосования, который состоится 19 сентября.

«Нарушений в целом немного, но периодически наблюдается агитация, которая уже запрещена — в основном речь о смс-рассылках и постах в социальных сетях. Провокаций пока немного, но рост их количества стоит ожидать к воскресенью», — резюмировал Алексей Голомазов.

gov39.ru / Правительство Калининградской области

Напомним, Государственная Дума избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. За вакантные места в парламенте ведут борьбу аж 14 политических партий.