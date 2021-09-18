Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 сентября 06:45
06:44
Политика
Польское издание Tygodnik Powszechny усомнилось в привлекательности Украины для жизни
06:35
Общество
Город для работы, а не для досуга: почему жители Перми покидают родной регион
06:33
Политика
Бодибилдеры Курганской области поборются за звание лучшего во второй день выборов
06:30
Общество
Елена Малышева опровергла связанные с высокой температурой мифы
06:26
Происшествия
Три человека заживо сгорели в результате ДТП в центре Новосибирска
06:26
Общество
Врачи службы здравоохранения Великобритании связали рак кишечника с болью в спине
06:20
Происшествия
Летевший из Пекина в Париж самолет экстренно вернулся в аэропорт из-за пожара
06:20
Общество
Гидрометцентр пообещал москвичам облачную погоду без осадков в субботу
06:05
Политика
Второй день выборов в Хабаровском крае начался без серьезных нарушений
05:55
Общество
Кампания проходит чисто: чего ждать от второго дня голосования на выборах в Госдуму
Все новости

Психотерапевт Кисельникова объяснила ценность безделья
Общество
Психотерапевт Кисельникова объяснила ценность безделья
pixabay.com

Москва, 18 сентября. Современные люди разучились правильно отдыхать, что повышает уровень стресса и способствует развитию психологических проблем. Об этом заявила психотерапевт Наталья Кисельникова.

Она порекомендовала научиться бездельничать, чтобы эффективно восполнять силы и восстанавливать эмоциональное равновесие. Жителям мегаполисов чаще всего не остается времени даже на сон, многие просто боятся позволить себе ничегонеделание, передает радио Sputnik.

«Человек сегодня редко позволяет себе состояние полного отдыха: он или боится разрешить себе отдохнуть, что приводит к дополнительному напряжению, или отдыхает, ощущая вину перед самим собой. В результате он не получает удовольствия ни от отдыха, ни от последующей работы», — отметила психотерапевт.

Многие люди гонятся за продуктивностью и оценивают все свои занятия с точки зрения эффективности. Чтобы выполнять «полезные» дела, нужно «подзаряжаться». В этом смысле организм человека можно сравнить с аккумулятором смартфона.

«Каждый день нужно проводить по пятнадцать минут в тишине. Это дает возможность побыть с самим собой и провести переоценку ценностей. В широком смысле ничегонеделанье — это практика работы над собой», — посоветовала Кисельникова.

Глава медицинской лаборатории Lab4U Валерий Саванович ранее рассказал, как справиться с осенней депрессией. Он порекомендовал начать со свето- и ароматерапии, если эти методы окажутся неэффективными, стоит обратиться к врачу.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Психотерапевт Кисельникова объяснила ценность безделья
отдых психолог безделье
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru