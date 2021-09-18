Психотерапевт Кисельникова объяснила ценность безделья

Москва, 18 сентября. Современные люди разучились правильно отдыхать, что повышает уровень стресса и способствует развитию психологических проблем. Об этом заявила психотерапевт Наталья Кисельникова.

Она порекомендовала научиться бездельничать, чтобы эффективно восполнять силы и восстанавливать эмоциональное равновесие. Жителям мегаполисов чаще всего не остается времени даже на сон, многие просто боятся позволить себе ничегонеделание, передает радио Sputnik.

«Человек сегодня редко позволяет себе состояние полного отдыха: он или боится разрешить себе отдохнуть, что приводит к дополнительному напряжению, или отдыхает, ощущая вину перед самим собой. В результате он не получает удовольствия ни от отдыха, ни от последующей работы», — отметила психотерапевт.

Многие люди гонятся за продуктивностью и оценивают все свои занятия с точки зрения эффективности. Чтобы выполнять «полезные» дела, нужно «подзаряжаться». В этом смысле организм человека можно сравнить с аккумулятором смартфона.

«Каждый день нужно проводить по пятнадцать минут в тишине. Это дает возможность побыть с самим собой и провести переоценку ценностей. В широком смысле ничегонеделанье — это практика работы над собой», — посоветовала Кисельникова.

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