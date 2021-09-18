Министр обороны Норвегии выдвинул России требования из-за учений «Запад-2021»

Осло, 18 сентября. Россия должна быть открыта в проводимых военных учениях «Запад-2021» и придерживаться прозрачной политики. Такое требование выдвинул министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен.

Глава оборонного ведомства скандинавской страны также отметил, что России необходимо соблюдать положения Венского документа, пишет издание NRK. По его словам, политика страны в этом вопросе должна быть предсказуемой.

«Мы призываем Россию быть открытой в том, что касается ее учений», – заявил Бакке-Йенсен.

При этом, по данным Минобороны РФ, максимальное количество личного состава воинских частей, которое привлекалось к учениям и попадает под действие Венского документа 2011 года, не превышало 6400 военнослужащих.

Ранее заместитель главы Генерального штаба российской армии Сергей Истраков подвел итоги совместных учений России и Белоруссии «Запад-2021». По словам военачальника, маневры показали полную совместимость военных ведомств двух стран.