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Падение не помешало фигуристке Трусовой выиграть короткую программу на турнире в США

  /   Обновлено: 18 сентября 2021 06:07
Спорт
Падение не помешало фигуристке Трусовой выиграть короткую программу на турнире в США
vk.com  /  Фигурное катание России

Солт-Лейк-Сити, 18 сентября. Фигуристка Александра Трусова выиграла короткую программу на турнире U.S. International Classic в США. Судьи оценили ее номер в 74,75 балла.

Второе место заняла представительница Южной Кореи Парк ЕнДжон, заработавшая 71,07 балла. На третьем месте с 63,93 балла оказалась американка Габриэлла Иззо.

Во время исполнения короткой программы Трусова упала, однако это не помешало ей занять первое место.

Ранее канадский комментатор Тед Бартон прокомментировал произвольную программу россиянки, которая отличается высокой сложностью. Фигуристка поразила публику, выполнив сразу пять четверных прыжков. Бартон заявил, что исполнить такое нереально.

Турнир U.S. Classic проходит в США ежегодно с 2012 года. Его проводит американская ассоциация фигурного катания.

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