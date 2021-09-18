Семеро жителей Подмосковья госпитализированы с признаками отравления

Москва, 18 сентября. Восемь жителей Подмосковья обратились за помощью в медицинское учреждение с признаками пищевого отравления. Из них семь госпитализированы.

Сообщается, что пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Информацию передает ТАСС со слов представителей министерства здравоохранения региона.

«За медицинской помощью обратилось восемь человек. Одному человеку медицинская помощь была оказана на месте. Семь человек были доставлены в медучреждения, подведомственные Минздраву Московской области. Проводится полный комплекс диагностических исследований», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Ранее 16 детей поступили в больницу после отравления неизвестным газовым веществом. Сотрудники Следственного комитета завели уголовное дело по факту происшествия.