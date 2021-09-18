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Секретарь СНБО Украины Данилов раскритиковал журналиста за русскую речь

  /   Обновлено: 18 сентября 2021 05:04
Общество
Секретарь СНБО Украины Данилов раскритиковал журналиста за русскую речь
wikimedia.org  /  Presidential Administration of Ukraine

Киев, 18 сентября. Брифинг Секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова закончился словесной перепалкой с журналистом, задавшим ему вопрос на русском языке.

Чиновник сначала заявил, что не понял суть вопроса, а потом добавил, что журналист разговаривает на русском языке. По его мнению, такое на Украине недопустимо.

«Давайте еще раз, уточните вопрос, не совсем понял. А то вы на русском языке разговариваете, еще раз давайте», — ответил Данилов.

Он напомнил, что «напрягается», когда слышит русскую речь. В своем ответе Данилов упомянул, что является уроженцем Луганска. По его словам, это единственная причина, почему он понимает русский язык. Он добавил, что число так называемых патриотов Украины в Луганске может быть не меньше, чем во Львове.

Алексей Данилов известен своими одиозными предложениями, связанными с антироссийской риторикой Киева. Одним из них стала идея о замене кириллицы на латиницу.

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снбо русский язык Алексей Данилов
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