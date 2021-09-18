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Kyodo: пять человек пострадали из-за тайфуна «Чансу» на юго-западе Японии
Происшествия
Kyodo: пять человек пострадали из-за тайфуна «Чансу» на юго-западе Японии
pxhere.com

Токио, 18 сентября. Тайфун «Чансу» обрушился на Японию в ночь на 18 сентября. В результате его последствий уже пострадали не менее пяти человек на юго-западе страны.

Японские авиакомпании отменили 33 внутренних рейса из-за непогоды. Около семи тысяч домов на юго-западе страны остались без электроснабжения, передает местное агентство Kyodo.

В настоящее время тропический шторм находится на территории западной префектуры Нара и движется в сторону востока. Скорость ветра в центральной части тайфуна «Чансу» достигает 20 метров в секунду, скорость порывов составляет 30 метров в секунду.

Согласно прогнозам синоптиков, в течение дня в нескольких юго-западных и центральных регионах Японии ожидается выпадение до 300 миллиметров осадков. Местных жителей предупредили об угрозе схода оползней и повышении уровня воды в водоемах.

В начале неделе на территории США около 500 тысяч американцев остались без электричества из-за тропического шторма «Николас». В результате стихии из-за обильных осадков и штормового прилива несколько районов оказались затоплены.

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япония непогода тайфун
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