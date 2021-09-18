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Вертолет Ми-8 поднялся в воздух для поисков двух пропавших в море сахалинцев

  /   Обновлено: 18 сентября 2021 05:05
Происшествия
Вертолет Ми-8 поднялся в воздух для поисков двух пропавших в море сахалинцев
vityaz.aero  /  Официальный сайт авиакомпании Витязь-Аэро

Южно-Сахалинск, 18 сентября. Двое мужчин пропали в море на Сахалине 15 сентября. На их поиски вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС, заявили в пресс-службе ведомства.

Сахалинцы пропали в Ногликском районе. Воздушное судно вылетело на их поиски 18 сентября в 09:05 по местному времени из аэропорта Южно-Сахалинска. На борту Ми-8 находятся три сотрудника личного состава МЧС.

В среду два человека вышли в море на резиновых лодках, до сегодняшнего момента они считаются пропавшими. Во время поисков по побережью в районе острова Гафовича были обнаружены лодки мужчин. Поиски пропавших на данный момент продолжаются.

Тем временем паромная переправа, связывающая Сахалин с материком, была закрыта из-за циклона. Ее откроют после улучшения погодных условий.

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мчс поиски сахалинская область
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