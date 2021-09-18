Читатели Die Welt оценили реакцию Парижа на разрыв Канберрой сделки по подлодкам

Берлин, 18 сентября. Немецкая газета Die Welt в своем материале затронула тему разрыва Австралией сделки по подводным лодкам с Францией. Читатели в комментариях разделились на несколько групп.

Одни писали, что тщеславие французского президента Эммануэля Макрона вызывает у них злорадство. Другие посчитали Париж неспособным вытянуть проект, поскольку тот был для него слишком крупным. Один из пользователей напомнил, что когда-то Франция очень активно добивалась заключения этой сделки, однако далеко не самыми честными методами, поэтому ему не жаль страну сейчас, передает РИА Новости.

Однако были и те, кто поддержал решение Франции отозвать послов. По их словам, Соединенные Штаты повели себя постыдно, однако это было ожидаемо от них. Некоторые считают, что Евросоюзу необходимо пересмотреть значение НАТО. Они также выразили уверенность в дальнейшем развитии Францией своей собственной армии.

Ранее британский политик Борис Джонсон, американский президент Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявили о заключении союза AUKUS. На фоне этого Франция немедленно отозвала своих послов из США и Австралии.