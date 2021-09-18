Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 сентября 05:15
05:05
Происшествия
Вертолет Ми-8 поднялся в воздух для поисков двух пропавших в море сахалинцев
05:03
Общество
Секретарь СНБО Украины Данилов раскритиковал журналиста за русскую речь
05:03
Происшествия
Kyodo: пять человек пострадали из-за тайфуна «Чансу» на юго-западе Японии
04:43
Политика
Читатели Die Welt оценили реакцию Парижа на разрыв Канберрой сделки по подлодкам
04:38
Происшествия
Мужчина бросил взрывчатку в здание генконсульства Китая в Рио-де-Жанейро
04:33
Политика
Представитель Госдепа США Хохштейн призвал Украину не зацикливаться на «СП-2»
04:31
Общество
Портал Rai Al Youm объяснил эффективность методики 90 минут при похудении
04:16
Политика
Женева оценила стоимость проведения саммита Путина и Байдена
04:02
Шоу-бизнес
«Лежу болею»: продюсер Фадеев обратился за помощью к подписчикам
03:53
Армия
Замглавы ФПИ Литвиненко описал возможности беспилотника «Сарма»
Все новости

Читатели Die Welt оценили реакцию Парижа на разрыв Канберрой сделки по подлодкам
Политика
Читатели Die Welt оценили реакцию Парижа на разрыв Канберрой сделки по подлодкам
pexels.com  /  Dimitry Anikin

Берлин, 18 сентября. Немецкая газета Die Welt в своем материале затронула тему разрыва Австралией сделки по подводным лодкам с Францией. Читатели в комментариях разделились на несколько групп.

Одни писали, что тщеславие французского президента Эммануэля Макрона вызывает у них злорадство. Другие посчитали Париж неспособным вытянуть проект, поскольку тот был для него слишком крупным. Один из пользователей напомнил, что когда-то Франция очень активно добивалась заключения этой сделки, однако далеко не самыми честными методами, поэтому ему не жаль страну сейчас, передает РИА Новости.

Однако были и те, кто поддержал решение Франции отозвать послов. По их словам, Соединенные Штаты повели себя постыдно, однако это было ожидаемо от них. Некоторые считают, что Евросоюзу необходимо пересмотреть значение НАТО. Они также выразили уверенность в дальнейшем развитии Францией своей собственной армии.

Ранее британский политик Борис Джонсон, американский президент Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявили о заключении союза AUKUS. На фоне этого Франция немедленно отозвала своих послов из США и Австралии.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Читатели Die Welt оценили реакцию Парижа на разрыв Канберрой сделки по подлодкам
франция немцы die welt
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru