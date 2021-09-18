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Мужчина бросил взрывчатку в здание генконсульства Китая в Рио-де-Жанейро
Происшествия
Мужчина бросил взрывчатку в здание генконсульства Китая в Рио-де-Жанейро
pixabay.com

Рио-де-Жанейро, 18 сентября. Мужчина, личность которого не установлена, бросил взрывное устройство в здание Генерального консульства Китая, расположенное в бразильском Рио-де-Жанейро.

Инцидент произошел вечером 16 сентября и попал в поле зрения камер видеонаблюдения дипломатического представительства, передает местное издание O Antagonista. Неизвестный в черной одежде достал из своей сумки предмет, после чего бросил его в сторону здания китайского генконсульства в районе Ботафогу. Затем хулиган скрылся с места происшествия.

Территорию у здания диппредставительства осмотрели саперы. Они собрали осколки брошенного устройства для дальнейшего проведения экспертизы. Повреждения получили ворота, однако среди людей пострадавших нет. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность злоумышленника.

ФСБ России ранее представила видеозапись с задержанием Виктора Мирского, подозреваемого в нападении на отделение МВД в Лисках Воронежской области и убийстве семьи фермеров. Мужчина инициировал взрыв у входа в отделение полиции.

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