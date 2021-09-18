Представитель Госдепа США Хохштейн призвал Украину не зацикливаться на «СП-2»

Вашингтон, 18 сентября. Киеву необходимо переключить внимание с «СП-2» на модернизацию энергетических систем. Об этом заявил старший советник по энергетической безопасности Госдепа США Амос Хохштейн.

Чиновник выразил свое мнение во время рабочего визита в Киев. Представитель Госдепа Соединенных Штатов также отметил, что на данный момент страна находится в изоляции от современных энергосистем.

«Сейчас именно тот момент, когда должен начаться большой энергетический переход, и Украина должна быть его частью», – рассказал Хохштейн.

Киеву, по словам советника, нужно обсуждать интеграцию в европейскую энергетическую систему. Вопрос «Северного потока — 2» он при это назвал «новостью прошедшего дня», признав полную реализацию проекта.

Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что получение разрешительной документации на ввод в эксплуатацию «СП-2» может затянуться на несколько месяцев. По словам главы ведомства, все зависит от немецкого регулятора.