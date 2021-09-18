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Портал Rai Al Youm объяснил эффективность методики 90 минут при похудении

  /   Обновлено: 18 сентября 2021 04:31
Общество
Портал Rai Al Youm объяснил эффективность методики 90 минут при похудении
pixabay.com

Лондон, 18 сентября. Правило 90 минут может избавить от лишних килограммов без особых ограничений в еде и изнурительных физических нагрузок. Об этом сообщил британский портал Rai Al Youm.

Метод разработала группа исследователей из Университета Суррея в Великобритании. Они провели эксперимент, в ходе которого участники исследования сначала на протяжении десяти недель питались в одно и то же время суток. После ученые разделили респондентов на две группы. Первая продолжала есть по установленному графику, а вторая завтракала на 90 минут позже, а ужинала на столько же минут раньше.

«Этот простой трюк поможет похудеть всем, кто будет соблюдать данное правило. При этом не надо ограничивать свой привычный рацион или подсчитывать калории», — говорится в материале.

Результаты исследования показали, что вторая группа в два раза быстрее избавлялась от лишнего веса. Более того, у представителей этого блока снижался аппетит, а порции соответственно уменьшались.

Эксперт по питанию Елена Кален ранее перечислила пять популярных мифов о похудении. Они касаются дробного питания, питья воды и употребления белковой пищи.

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