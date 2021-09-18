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«Лежу болею»: продюсер Фадеев обратился за помощью к подписчикам
Шоу-бизнес
«Лежу болею»: продюсер Фадеев обратился за помощью к подписчикам
instagram.com  /  @fadeevmaxim

Москва, 18 сентября. Продюсер и музыкант Максим Фадеев заболел и вынужден заходиться дома на больничном. Об этом он рассказал на своей странице в социальных сетях.

Фадеев опубликовал селфи, на котором выглядит усталым и больным. На снимке можно увидеть прищуренные покрасневшие глаза музыканта, что указывает на светобоязнь. Автор публикации признался, что простыл. Он сразу же опроверг возможные слухи о COVID-19 и обратился к поклонникам за помощью. Музыкант попросил фанатов посоветовать ему для просмотра хороший сериал.

«Лежу болею, буду смотреть сериалы. Не COVID-19. Просто простыл!» — пресек все домыслы артист.

Подписчики пожелали Фадееву скорейшего выздоровления. Они также охотно начали советовать продюсеру разные сериалы, как иностранные, так и отечественные.

Максим Фадеев ранее презентовал свою программу похудения. Артист избавился от 127 килограммов и стал выглядеть совсем по-другому. Он рассказал, что методика уже запатентована и подкреплена медицинскими и научными материалами. Продюсер заверил, что его находка «перевернет представление о многом». Поклонники осыпали музыканта комплиментами и признались, что очень ждут программу, чтобы опробовать ее на себе.

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Максим Фадеев простуда болезнь
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