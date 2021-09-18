Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 сентября 05:15
05:05
Происшествия
Вертолет Ми-8 поднялся в воздух для поисков двух пропавших в море сахалинцев
05:03
Общество
Секретарь СНБО Украины Данилов раскритиковал журналиста за русскую речь
05:03
Происшествия
Kyodo: пять человек пострадали из-за тайфуна «Чансу» на юго-западе Японии
04:43
Политика
Читатели Die Welt оценили реакцию Парижа на разрыв Канберрой сделки по подлодкам
04:38
Происшествия
Мужчина бросил взрывчатку в здание генконсульства Китая в Рио-де-Жанейро
04:33
Политика
Представитель Госдепа США Хохштейн призвал Украину не зацикливаться на «СП-2»
04:31
Общество
Портал Rai Al Youm объяснил эффективность методики 90 минут при похудении
04:16
Политика
Женева оценила стоимость проведения саммита Путина и Байдена
04:02
Шоу-бизнес
«Лежу болею»: продюсер Фадеев обратился за помощью к подписчикам
03:53
Армия
Замглавы ФПИ Литвиненко описал возможности беспилотника «Сарма»
Все новости

Замглавы ФПИ Литвиненко описал возможности беспилотника «Сарма»
Армия
Замглавы ФПИ Литвиненко описал возможности беспилотника «Сарма»
fpi.gov.ru

Москва, 18 сентября. Беспилотный аппарат «Сарма» будет обладать способностью автономной работы подо льдом до трех месяцев. Об этом рассказал заместитель главы ФПИ Виктор Литвиненко.

Беспилотный аппарат при длительной автономной работе сможет передавать собранную информацию и принимать новые задачи. Литвиненко подчеркнул, что на данный момент система является уникальной, пишет ТАСС.

«На сегодня аналогов с возможностью работы около трех месяцев без всплытия мы не знаем», – заявил Литвиненко.

При нахождении подо льдом, оператор сможет управлять «Сармой» на удаленном расстоянии. Аппарат будет способен погружаться на километровую глубину.

Ранее в концерне «Алмаз-Антей» рассказали, что представят беспилотник «Сарма» во время выставки «Иннопром-2021» в Екатеринбурге». Аппарат сможет заниматься доставкой грузов и обслуживанием конструкций.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Замглавы ФПИ Литвиненко описал возможности беспилотника «Сарма»
беспилотник аппарат сарма
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru