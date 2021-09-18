Замглавы ФПИ Литвиненко описал возможности беспилотника «Сарма»

Москва, 18 сентября. Беспилотный аппарат «Сарма» будет обладать способностью автономной работы подо льдом до трех месяцев. Об этом рассказал заместитель главы ФПИ Виктор Литвиненко.

Беспилотный аппарат при длительной автономной работе сможет передавать собранную информацию и принимать новые задачи. Литвиненко подчеркнул, что на данный момент система является уникальной, пишет ТАСС.

«На сегодня аналогов с возможностью работы около трех месяцев без всплытия мы не знаем», – заявил Литвиненко.

При нахождении подо льдом, оператор сможет управлять «Сармой» на удаленном расстоянии. Аппарат будет способен погружаться на километровую глубину.

Ранее в концерне «Алмаз-Антей» рассказали, что представят беспилотник «Сарма» во время выставки «Иннопром-2021» в Екатеринбурге». Аппарат сможет заниматься доставкой грузов и обслуживанием конструкций.