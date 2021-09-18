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Австралия нанесла «удар в спину» Франции расторжением контракта по подлодкам
Политика
Австралия нанесла «удар в спину» Франции расторжением контракта по подлодкам
wikipedia.org  /  U.S. D.O.D. graphic by Ron Stern / Public Domain

Париж, 18 сентября. Австралия путем расторжения контракта на закупку французских подлодок показала Парижу, что в экономической войне нет друзей.

Заместитель директора Французского центра разведывательных исследований Ален Родье заявил, что Канберра таким образом отреагировала на заключение партнерства с Великобританией и США в сфере обороны и безопасности (AUKUS). При этом договор с Францией подразумевал заказ 12 ударных субмарин класса Barracuda. Глава МИД Пятой республики Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения «ударом в спину».

«Это сильная пощечина Франции в то время, когда конкуренция в секторе военной промышленности очень высока. Франция была накануне исполнения крупнейшего контракта, который помогал бы ее военно-морской промышленности в течение многих лет», — заявил Родье в интервью РИА Новости.

После таких действий Франция отозвала свои послов из США и Австралии. По словам Ле Дриана, решение является исключительным.

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