Париж, 18 сентября. Австралия путем расторжения контракта на закупку французских подлодок показала Парижу, что в экономической войне нет друзей.

Заместитель директора Французского центра разведывательных исследований Ален Родье заявил, что Канберра таким образом отреагировала на заключение партнерства с Великобританией и США в сфере обороны и безопасности (AUKUS). При этом договор с Францией подразумевал заказ 12 ударных субмарин класса Barracuda. Глава МИД Пятой республики Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения «ударом в спину».

«Это сильная пощечина Франции в то время, когда конкуренция в секторе военной промышленности очень высока. Франция была накануне исполнения крупнейшего контракта, который помогал бы ее военно-морской промышленности в течение многих лет», — заявил Родье в интервью РИА Новости.

После таких действий Франция отозвала свои послов из США и Австралии. По словам Ле Дриана, решение является исключительным.