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Глава Ямала Артюхов вручил капитал для постройки чума одной из семей
Общество
Глава Ямала Артюхов вручил капитал для постройки чума одной из семей
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Салехард, 18 сентября. Губернатор Ямало-Ненецкого округа в рамках своей поездки по региону посетил стойбище 20-й бригады, подарив одной из семей с новорожденным ребенком «чумовой» капитал.

Так в ЯНАО называется комплект для возведения чума, который предназначается для многодетных семей. Как сообщает «Ямал Медиа», губернатор порадовал подарками и других жителей бригады. Мужчинам достались ножи, женщинам платки, а детей угостили сладкими гостинцами.

Оленеводы в свою очередь поделились с Артюховым историями о работе. Они поблагодарили губернатора за поддержку. Округ, в том числе, оказывает ее и перспективным молодым людям. Так, девушка из стойбища уехала учиться в один из вузов Санкт-Петербурга. Кроме того, теперь в Ямальском районе функционирует необходимый родителям детский сад.

Далее Артюхов планирует посетить Яр-Сале. Там состоится открытие новой школы, которой жители города очень гордятся. Губернатор Ямала также способствует и активному развитию медицины в регионе. На форуме «Инновации на службе здоровья нации» он рассказал о медицинских нововведениях ЯНАО.

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ямал артюхов чумовой капитал
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