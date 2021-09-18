Вильфанд предупредил жителей Европейской России о грядущей непогоде

Москва, 18 сентября. Обильные осадки и похолодание ожидаются в центре Европейской России до конца следующей рабочей недели. Такое заявление сделал в субботу научрук Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик предупредил, что граждан региона ждет довольно «прохладная» вторая половина месяца. Однако, по его словам, в воскресенье будет «очень симпатичный день»: солнечная погода, осадков не прогнозируется. Несмотря на это, столбики термометров опустятся на 3 – 4 градуса ниже значений нормы.

«С понедельника совсем холодная погода: 5-10 градусов – максимальные температуры и дожди, местами сильные. Температуры по климату соответствуют октябрьским значениям», — предупредил метеоролог в беседе с РИА Новости.

Научный руководитель Гидрометцентра пояснил, что непогоду принесут в центр европейской части России воздушные массы из Арктики. Вильфанд также заметил, что температурные значения первой половины сентября полностью соответствовали норме.

Ранее синоптик уже предупреждал, что Европейскую часть России ожидает температура ниже нормы. За исключением южной части, похолодание продержится до понедельника по всему региону.