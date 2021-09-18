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Советник главы офиса Зеленского Арестович придумал еще одно название для Украины
Политика
Советник главы офиса Зеленского Арестович придумал еще одно название для Украины
facebook.com  /  Алексей Арестович

Киев, 18 сентября. Новое предложение о переименовывании Украины поступило от советника офиса президента страны Алексея Арестовича. По его мнению, страну стоит назвать Соединенные Земли Украины.

По его словам, такое имя идеально подходит государству, так как Украина имеет широкий земельный простор. В этом смысле страна напоминает Австрию и Германию, считает Арестович.

«Они меряют землями. У нас тоже надо землями мерить», — заявил чиновник в интервью Youtube-каналу Politeka.

На Украине есть множество географически обособленных районов со своими небольшими культурными особенностями. По этой причине такое название «было бы в самый раз», сказал советник офиса главы президента.

Недавно бывший министр МВД Украины Арсен Аваков призвал страну избавиться от Алексея Арестовича. По его словам, он говорит слишком много лишнего, что неприемлемо для чиновника.

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