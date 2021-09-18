МВД предложило наказывать россиян за передачу банковских карт третьим лицам

Москва, 18 сентября. Российским банкам следует ввести ответственность клиентов за передачу карт третьим лицам. Такое предложение поступило от МВД страны.

Ведомство предлагает ввести ответственность за передачу банковских карт для борьбы с мошенничеством. По словам замначальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Владислава Горцева, санкции нужно прописывать в договоре.

«Когда человек заводит карту, мне кажется, в договоре должно быть прописано, что передача карты третьему лицу влечет ответственность: то ли он попадет в черный список, то ли он в будущем получит какие-то негативные последствия», — отметил Горкин на форуме «Банки России – XXI век».

Чаще всего злоумышленники звонят абонентам и просят их, согласно отработанным схемам, назвать реквизиты карты. Сейчас сотовые операторы начали внедрять систему, которая может распознать потенциальных аферистов во время разговора и предупредить абонента.