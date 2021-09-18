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Захарова объяснила удаление приложения «Навальный» из App Store и Google Play
Политика
Захарова объяснила удаление приложения «Навальный» из App Store и Google Play
instagram.com  /  @mzakharovamid

Москва, 18 сентября. Причина блокировки приложения «Навальный» в сервисах Google и Apple связана с исполнением российского законодательства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отреагировала на подачу The New York Times сообщения об удалении приложения «Навальный» со встроенным «Умным голосованием» в магазинах App Store и Google Play. Издание заявило, что причиной блокировки якобы стали «угрозы суда для сотрудников».

«Интерпретацию американскими СМИ оставляю на их совести, если она у них осталась. На самом деле, все намного проще: надо выполнять российское законодательство. Ровно того же требуют от оперирующих на своей территории зарубежных компаний и граждан иностранные государства», — пояснила Захарова в соцсетях.

Если бы Google и Apple с первого раза отреагировали на требование российских властей, то не пришлось бы «вести публичную полемику». Дипломат отметила, гарантией работы иностранных компаний в России является беспрекословное соблюдение местных законов.

Telegram ранее заблокировал бота «Умного голосования». Основатель мессенджера Павел Дуров пояснил, что это решение связано с «днями тишины», соблюдение которых является проявлением легитимности.

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Мария Захарова навальный приложение удаление
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