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Иммунолог Крючков объяснил последствия досрочной ревакцинации

  /   Обновлено: 18 сентября 2021 03:12
Общество
Иммунолог Крючков объяснил последствия досрочной ревакцинации
Федеральное агентство новостей

Москва, 18 сентября. Существуют случаи, когда ревакцинацию от коронавирусной инфекции следует делать раньше установленного срока. Об этом рассказал иммунолог Николай Крючков.

Минздрав рекомендует россиянам проходить ревакцинацию через шесть месяцев после полного курса препарата. Многих беспокоит вопрос, что будет, если сделать повторную прививку раньше этого срока. По словам Крючкова, досрочная ревакцинация не несет в себе абсолютно никакой опасности для здоровья граждан, передает радио Sputnik.

«С учетом тех данных, которые у нас имеются, никакой опасности в досрочной ревакцинации нет. Но и пользы большой тоже не будет, если ревакцинироваться через три-четыре месяца после полного курса вакцинации. На сегодняшний день шесть месяцев — разумный, рациональный срок», — объяснил врач.

Иммунолог подчеркнул, что существуют случаи, при которых человеку даже нужно вакцинироваться раньше рекомендуемого срока. По его словам, это касается пожилых людей или тех, кто сталкивается с явным иммунодефицитом. Также нелишним будет сделать прививку раньше срока гражданам, запланировавшим поездку в другую страну. Однако не позже, чем за две недели до отбытия, заключил Крючков.

Ранее специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора сообщили, что в России разработали новые ПЦР-тесты. Они способны определять РНК SARS-CoV-2 в любых биологических жидкостях.

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