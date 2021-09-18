Париж впервые в истории отзывает послов из Вашингтона и Канберры из-за AUKUS

Париж, 18 сентября. Франция впервые в истории немедленно отзывает для консультаций своих послов из США и Австралии, передает издание RTL. Париж принял такое решение из-за создания альянса AUKUS.

Ранее об отзыве дипломатов заявил глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. По его словам, подобное решение носит «исключительный» характер и связано с серьезностью высказываний, сделанных США и Австралией 15 сентября – в день создания альянса AUKUS.

«По указанию президента республики я распорядился немедленно отозвать в Париж для консультаций двух наших послов в Соединенных Штатах и ​​в Австралии», — следует из заявления в коммюнике министра.

Поводом для отзыва послов стало создание нового партнерства Великобритании, Австралии и США под названием AUKUS, предполагающее взаимодействие в сфере безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Ранее Канберра также вышла из соглашения по подводным лодкам, заключенного с французской компанией Naval Group.