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Сенатор Пушков предупредил США о последствиях создания альянса AUKUS
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Сенатор Пушков предупредил США о последствиях создания альянса AUKUS

  /   Обновлено: 18 сентября 2021 02:42
Политика
Сенатор Пушков предупредил США о последствиях создания альянса AUKUS
council.gov.ru  /  Пресс-служба Совета Федерации РФ

Москва, 18 сентября. Создание оборонного альянса AUKUS с участием Соединенных Штатов обернется для американцев новыми вызовами, заявил сенатор Алексей Пушков.

Как отметил политик, США, Великобритания и Австралия, образовав новый блок, «перегнули палку», на этот раз в отношении Франции. Париж находится в буквальном смысле в ярости из-за потери многомиллиардного контракта с Канберрой на поставку подводных лодок.

Пушков в связи со сложившейся ситуацией напомнил, что некоторое время назад Вашингтон едва не испортил отношения с Берлином, угрожая ему санкциями из-за газопровода «Северный поток – 2», а также с Анкарой из-за российских комплексов С-400.

Сенатор считает, что подобные действия со стороны американцев можно объяснить лишь тем, что решения в Белом доме принимаются всегда односторонние, на основе которых невозможно найти нужный баланс.

«В итоге, отвечая на один вызов, в данном случае, со стороны Китая, США создают для себя другой. Невозможность или неспособность сбалансировать решения — неизбежная черта империй в эпохи их заката», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что французские власти приняли решение отозвать своих послов из США и Австралии на фоне разрыва «сделки века». В Белом доме выразили сожаление на этот счет, заявив, что намерены тщательно обсудить данный вопрос с Парижем.

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сша пушков aukus
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