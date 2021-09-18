ФСБ обнародовала кадры задержания подорвавшего отделение полиции под Воронежем

Лиски, 18 сентября. Федеральная служба безопасности России показала видеозапись с задержанием Виктора Мирского, который является главным подозреваемым в деле о нападении на отделение МВД в Лисках.

Мужчина устроил взрыв у дверей отдела полиции города Лиски в Воронежской области. Кроме того, Мирской подозревается в убийстве семьи фермеров.

Подозреваемого задержали днем 17 сентября в результате специальной операции. Судя по обнародованным кадрам, во время захвата оперативной группой ФСБ задержанный не мог самостоятельно передвигаться из-за полученного ранения в голову.

Злоумышленник оказал сопротивление при задержании и пытался вести ответный огонь по правоохранителям. При обыске в его автотранспортном средстве обнаружили множество единиц вооружения и боеприпасов.