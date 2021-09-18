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Oppo запатентовала первый в мире смартфон с боковой камерой

  /   Обновлено: 18 сентября 2021 02:38
Технологии
Oppo запатентовала первый в мире смартфон с боковой камерой
Prt Scr youtube.com  /  OPPO

Амстердам, 18 сентября. Компания Oppo запатентовала во Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) первый в мире смартфон с боковой камерой.

Изобретение позволяет снимать объекты с разных ракурсов. Камера установлена в торце смартфона, благодаря чему его не придется переворачивать в случае движения объекта съемки в сторону, сообщает издание LetsGoDigital.

Инженеры Oppo утверждают, что это решение недорогое и не требует установки дополнительного объектива, так как в боковой части смартфона находится не сам объектив, а дополнительные зеркала. Съемка же производится на основную камеру девайса. Однако пока не сообщается, будет ли изобретение применено в реальных смартфонах.

14 сентября презентовала новый смартфон компания Apple. iPhone 13 в скором времени станет доступен в России, его стоимость начинается от 79,99 тыс. рублей.

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смартфон камера Oppo
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