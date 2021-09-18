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Дочь Пеле успокоила поклонников позитивными новостями о состоянии отца

  /   Обновлено: 18 сентября 2021 02:33
Спорт
Дочь Пеле успокоила поклонников позитивными новостями о состоянии отца
Global Look Press  /  Nick Zonna/Keystone Press Agency

Бразилиа, 18 сентября. Процесс восстановления экс-футболиста сборной Бразилии Пеле проходит хорошо и без особых трудностей, сообщила навестившая его дочь Келли Насиметно.

Совместную фотографию девушка опубликовала в своем Instagram. На ней она улыбается вместе с отцом. Насиметно призвала поклонников не беспокоиться за спортсмена, потому что его восстановление проходит в штатном режиме, а небольшие эксцессы характерны для людей такого возраста.

«Обычный сценарий выздоровления для мужчины его возраста после такой операции — иногда это два шага вперед и один шаг назад. Вчера он устал и немного отступил назад. Сегодня сделал два шага вперед», — поделилась девушка.

Она также добавила, что единственное, что беспокоит «Короля футбола» — это холод. Именно поэтому на опубликованной фотографии он запечатлен в теплой жилетке.

Трехкратный чемпион мира попал в больницу после обследования, которое выявило новообразование в толстой кишке. Спустя несколько дней после операции экс-футболиста перевели в палату, однако из-за случившегося рефлюкса медики приняли решение о возвращении в реанимацию. Здоровью Пеле сейчас ничего не угрожает.

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Пеле реанимация дочь пеле
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