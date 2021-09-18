Захарова иронично отреагировала на заявление США об ошибочной атаке в Кабуле

Москва, 18 сентября. Пентагон решил устроить «день правды» и объявить, что совершил ошибку во время атаки жилого дома в Кабуле. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Речь идет об ударе американского беспилотника по столице Афганистана 29 августа. В результате атаки погибли десять человек, семь из них были детьми. Пентагон провел расследование и пришел к выводу, что США допустили ошибку при выборе цели.

«У партнеров сегодня день правды. Даешь неделю», — отреагировала на новость Захарова в социальных сетях.

Она упомянула и другое нехарактерное для Пентагона сообщение. Американские военные заявили о невероятной мощи российской армии.

Мария Захарова ранее объявила, что США остались на том уровне развития, на котором были во времена холодной войны с СССР. В отличие от Вашингтона Москва за это время претерпела серьезные изменения.