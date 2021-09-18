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Бывший президент Алжира Абдельазиз Бутефлика умер в возрасте 84 лет

  /   Обновлено: 18 сентября 2021 02:00
Происшествия
Бывший президент Алжира Абдельазиз Бутефлика умер в возрасте 84 лет
AP Photo/ТАСС  /  Михаил Метцель

Алжир, 18 сентября. Экс-президент Алжира Абдельазиз Бутефлика ушел из жизни на 85-м году жизни. Он занимал пост главы государства последние 20 лет. Об этом пишет газета Al-Watan.

Бутефлик исполнял обязанности президента страны в период с 1999 по 2019 год. Он трижды переизбирался на высший государственный пост и состоял в высшей военной касте Алжира.

За время своего правления Бутефлик смог остановить вооруженный конфликт между властями и радикальными исламистами. Бывший президент смог восстановить в стране безопасность и вернуть зарубежные инвестиции в Алжир. Он также возглавлял политическую партию Фронт национального освобождения.

Россия и Алжир 14 сентября провели переговоры по двустороннему сотрудничества. Главной темой обсуждения стало укрепления взаимовыгодных отношений в сфере экономики и гуманитарной помощи.

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