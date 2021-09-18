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Ученые из России и ФРГ нашли влияющий на течение COVID-19 ген
Общество
Ученые из России и ФРГ нашли влияющий на течение COVID-19 ген
pixabay.com

Москва, 18 сентября. Группа ученых из России и ФРГ обнаружила ген, связанный с иммунной системой и влияющий на течение COVID-19. Об этом пишет издание Сибирского отделения РАН «Наука из первых рук».

Специалисты выявили ген, кодирующий белок главного комплекса гистосовместимости Human Leukocyte Antigen (HLA). Он связывается с частями других белков, а после синтеза показывает их иммунным клеткам.

Ученые изучили гены в 435 образцах переболевших COVID-19 граждан из Германии, Испании и Швейцарии. Выяснилось, что пациенты с HLA-C*04:01 чаще всего оказываются на аппарате ИВЛ. Ген встречается у 13-19% немцев, 15% испанцев и 16% швейцарцев.

Исследователи считают, что из-за плохого связывания иммунный ответ запаздывает, а вирус успевает размножиться. Нагрузка на организм увеличивалась в первые дни заражения, а к моменту госпитализации болезнь поддерживали воспалительные и аутоиммунные механизмы.

Специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора создали новый ПЦР-тест, который может выявлять коронавирус в любых биологических жидкостях. Анализ можно применять, если результат первичного теста оказался сомнительным.

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ученые ген коронавирус
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