Столица Сирии осталась без электричества из-за диверсии на газопроводе

Дамаск, 18 сентября. Сирийская столица Дамаск осталась без электричества из-за диверсионной операции на линии газопровода к югу от города. Об этом рассказал министр энергетики САР Гассан Земель.

Диверсия на линии вывела из строя электростанцию в районе Дейр-Али, пишет агентство САНА ссылаясь на слова министра. Ремонтная бригада уже выдвинулась на место и восстановит работу в ближайшее время. Энергоснабжение будет возвращаться в Дамаск в течение часа.

Ранее представители Иордании, Египта и САР договорились о поставках газа и электричества для Ливана. По словам главы Минэнерго Иордании Халы Завати, в скором времени стороны составят конкретный план работы по реализации договоренностей.