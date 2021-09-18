Лукашенко: Белоруссия не предъявляет территориальных претензий соседним государствам

Минск, 18 сентября. Польский город Белосток и литовская столица Вильнюс являются исконно белорусскими землями. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.

При этом Минск никогда не предъявлял территориальных претензий соседним государствам. По словам Лукашенко, в отношениях с ними Белоруссия стремится к миру и дружбе.

«Мы никогда не зарились на чужой каравай или клочок земли. Нам своего хватает», — заявил белорусский лидер на выступлении в День народного единства.

Ранее Лукашенко напомнил, что память о трагических событиях прошлых лет поможет предотвратить их повторение. В качестве примера он привел сожжение деревни Хатынь в ходе оккупации территории страны солдатами Третьего рейха.