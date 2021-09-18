AFP: США сожалеют о решении Франции отозвать посла из-за разрыва сделки по подлодкам

Вашингтон, 18 сентября. Вашингтон сожалеет о решении Парижа отозвать посла из США для консультаций на фоне срыва контракта с Австралией по подводным лодкам.

В Белом доме заявили, что США находятся «в тесном контакте» с французской стороной и намерены в ближайшие дни урегулировать все имеющиеся разногласия, пишет Agence France-Presse.

Франция отозвала своих послов из США и Австралии из-за решения Канберры расторгнуть заключенный на 56 миллиардов евро контракт на покупку подводных лодок. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан даже назвал подобный шаг австралийской стороны «ударом в спину».

Соединенные Штаты, Австралия и Великобритания 15 сентября объявили о создании нового оборонного альянса AUKUS. В рамках этого блока Канберра рассчитывает построить минимум восемь субмарин и переоснастить свои вооруженные силы американскими ракетами.