Пеле вновь перевели в реанимацию после удаления опухоли

Сан-Паулу, 18 сентября. Легендарный бразильский футболист Пеле был снова переведен в реанимацию. Об этом сообщает ESPN.

Трехкратный чемпион мира по футболу находится в больнице Сан-Паулу. Медики вернули Пеле в палату интенсивной терапии в целях предосторожности после того, как у него произошел рефлюкс. На данный момент он находится в стабильном состоянии.

Ранее 80-летнему Пеле удалили опухоль в толстой кишке. 10 сентября сообщалось, что он идет на поправку, а 14 сентября его перевели из реанимации в обычную палату. Пеле выходил на связь с поклонниками из больницы через Instagram. Он поблагодарил каждого, кто переживал за него.