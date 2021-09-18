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Спорт
Пеле вновь перевели в реанимацию после удаления опухоли
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Пеле вновь перевели в реанимацию после удаления опухоли

  /   Обновлено: 18 сентября 2021 01:22
Спорт
Пеле вновь перевели в реанимацию после удаления опухоли
Global Look Press  /  Nick Zonna/Keystone Press Agency

Сан-Паулу, 18 сентября. Легендарный бразильский футболист Пеле был снова переведен в реанимацию. Об этом сообщает ESPN.

Трехкратный чемпион мира по футболу находится в больнице Сан-Паулу. Медики вернули Пеле в палату интенсивной терапии в целях предосторожности после того, как у него произошел рефлюкс. На данный момент он находится в стабильном состоянии.

Ранее 80-летнему Пеле удалили опухоль в толстой кишке. 10 сентября сообщалось, что он идет на поправку, а 14 сентября его перевели из реанимации в обычную палату. Пеле выходил на связь с поклонниками из больницы через Instagram. Он поблагодарил каждого, кто переживал за него.

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Пеле опухоль реанимация
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