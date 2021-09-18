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Суд Петербурга арестовал фигуранта дела о склонении к массовым беспорядкам

  /   Обновлено: 18 сентября 2021 00:58
Общество
Суд Петербурга арестовал фигуранта дела о склонении к массовым беспорядкам
pixabay.com

Санкт-Петербург, 18 сентября. Ленинский районный суд Петербурга заключил под стражу администратора Telegram-канала «Что-Делать!» Вячеслава Абрамова по обвинению в призывах к участию в массовых беспорядках.

Такие данные привели в пятницу в объединенной пресс-службе судов Северной столицы. По версии следствия, Абрамов и несколько других людей состояли в закрытом чате в мессенджере Telegram, где регулярно обсуждались темы, как оказывать психологическое воздействие на аудиторию ради склонения к участию в массовых беспорядках.

«Срок меры - 13 ноября 2021 года», — следует из заявления.

На суде Вячеслав Абрамов дал признательные показания. В пресс-службе уточнили, что фигурант ранее судим.

Тем временем одна из жительниц Северной столицы через 13,5 года отправится в колонию за расправу над младенцем. Такой вердикт суда связан с тем, что присяжные взяли во внимание наличие у преступницы двух детей, одному из которых всего полгода. Петербурженка отправится в тюрьму, когда ее младшему ребенку исполнится 14 лет.

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суд петербург массовые беспорядки
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