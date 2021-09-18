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Лукашенко: пренебрежение историей может привести к новым трагедиям

  /   Обновлено: 18 сентября 2021 00:24
Политика
Лукашенко: пренебрежение историей может привести к новым трагедиям
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 18 сентября. Граждане Белоруссии не должны забывать свою историю, чтобы избежать повторения страшных событий. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.

Он отметил, что некоторые люди предлагают начать жить с чистого листа, забыв события, которые происходили более ста лет назад. Глава государства отметил, что можно вычеркнуть из памяти сожженную вместе с жителями деревню Хатынь и других зверски убитых белорусов, так как на местах страшных событий устанавливают памятники.

«Только вы не забудьте, белорусы, одно: как только мы забудем дорогу к этим памятникам, как только зарастет хмызняком (кустарником. — Прим. ФАН) дорога к Хатыни, это повторится, это снова придет в наши дома. Пока мы помним, мы живем», — отметил Лукашенко на форуме «Символ единства», трансляцию с которого вел телеканал «Беларусь-1».

Президент также напомнил о «житейской мудрости». Она заключается в том, что ныне живущих людей могут забыть так же, как стерли из памяти уже умерших.

Александр Лукашенко ранее поздравил граждан с Днем народного единства, который отмечается впервые. Президент отметил, что белорусам удалось сохранить свою страну, несмотря на тяжелые испытания.

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белоруссия лукашенко история
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