ЦИК Крыма: санкции Киева не нарушат избирательный процесс на полуострове

Симферополь, 18 сентября. Ограничительные меры, введенные Киевом из-за выборов в Крыму, не помешают избирательному процессу в республике. Об этом заявил глава ЦИК полуострова Михаил Малышев.

Чиновник отметил, что подобные действия со стороны Совета национальной безопасности Украины не первые и «не последние». Малышев, в своем интервью РИА Новости подчеркнул, что очень спокойно относится к введенным санкциям.

«Нужно очень спокойно и без каких-либо дополнительных эмоций относиться к этой истерии», – считает Малышев.

Первый день голосования на территории Крыма прошел со значительным ажиотажем. Спикер парламента республики Владимир Константинов отметил, что явка на голосование преодолела планку в 20 процентов.