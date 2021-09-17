«Газпром» заявил о соответствии поставок спросу и заявкам потребителей

Москва, 17 сентября. Поставки газа находятся в полном соответствии с поступающими заявками от потребителей и контрактов, заявили в «Газпроме».

Подобный комментарий корпорация дала в связи с обвинениями Еврокомиссии в монополизации отрасли. Депутаты Европарламента призвали к инициированию антимонопольного расследования в отношении компании. Пресс-служба «Газпрома» заверила, что все поставки покрывают спрос, более того компания стремится работать поверх основных обязательств.

«"Газпром" осуществляет поставки газа в соответствии с заявками потребителей в полном соответствии с действующими контрактными обязательствами и стремится удовлетворить заявки на дополнительные поставки в силу имеющихся возможностей», — передает сообщение РИА Новости.

В компании также отметили, что за прошедшие восемь месяцев этого года поставки были даже увеличены. Например, показатель по странам дальнего зарубежья достиг 138,6 миллиарда кубометров в год.

Концерн «Газпром нефть» также начал эксплуатацию нового топливного терминала «Нижний Тагил». В проект было вложено более 3 миллиардов рублей.