Белый дом назвал дату проведения виртуального саммита G20 по COVID-19

Вашингтон, 17 сентября. Виртуальный саммит стран «Группы двадцати», посвященный проблематике распространения коронавируса, состоится 22 сентября 2021 года. Об этом сообщили источники в Белом доме.

«Большая двадцатка» проведет саммит в режиме онлайн-видеоконференции в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информаторов в Белом доме. Источники сообщили, что формат проведения мероприятия находится на стадии проработки.

Заседание Генассамблеи ООН состоится в Нью-Йорке с 21 по 27 сентября. В рамках мероприятия министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет рабочую встречу с генсеком организации Антониу Гутеррешем. Известно, что глава МИД Российской Федерации выступит с докладом 25 сентября.