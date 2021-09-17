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Происшествия
Русское географическое общество не выступало организатором экспедиции под Томском
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Русское географическое общество не выступало организатором экспедиции под Томском
Происшествия
Русское географическое общество не выступало организатором экспедиции под Томском
ФБА «Экономика сегодня»  /  Ирина Юрова

Томск, 17 сентября. Группа из девяти человек пропала в Томской области во время экспедиции. Русское географическое общество не было организатором этого мероприятия.

Географо-краеведческая экспедиция должна была проходить в Красноярском крае и Томской области с 1 сентября. В составе группы оказались два человека из РГО – руководитель мероприятия Алексей Гапонов и снимающий документальный фильм оператор Константин Иващенко.

«Русское географическое общество не выступало организатором этой экспедиции, однако в ее составе находятся два члена РГО... Всего в составе экспедиции – девять человек», — говортся в сообщении пресс-службы РГО.

Географы и археологи должны были пройти по Тунгусской тропе через верховья рек Сым и Орловка. Маршрут группы пролегал через Красноярск, Енисейск, Ярцево, Кривляк, Фактория Сым, озеро Опольчум, озеро Бургункуй, Центральный, Клюквинка и Томск.

Информация о пропавших участниках экспедиции поступила в экстренные службы 17 сентября. Группу контролировали в ГУ МЧС России по Красноярскому краю с 6 сентября. Последний раз их видели 11 сентября.

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