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Политика
Макрон распорядился отозвать дипломатов из США и Австралии из-за альянса AUKUS
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Макрон распорядился отозвать дипломатов из США и Австралии из-за альянса AUKUS

  /   Обновлено: 17 сентября 2021 23:41
Политика
Макрон распорядился отозвать дипломатов из США и Австралии из-за альянса AUKUS
wikipedia.org  /  Guilhem Vellut / CC BY 2.0

Париж, 17 сентября. Франция немедленно отзывает для консультаций своих послов из США и Австралии из-за заявлений этих стран в день, когда они объявили о создании партнерства AUKUS в сфере обороны.

Заявление об отзыве дипломатов сделал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Он отметил, что такое решение является «исключительным» и связано с серьезностью высказываний, которые озвучили Канберра и Вашингтон 15 сентября.

«По указанию президента республики Эмманюэля Макрона я распорядился о немедленном отзыве в Париж для консультаций наших послов из США и Австралии», — заявил министр в пятницу.

Париж отозвал дипломатов для проведения консультаций после того, как Австралия разорвала соглашение по подводным лодкам с французской компанией Naval Group. Глава МИД Франции охарактеризовал действия Канберры как «предательство и удар в спину».

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сша австралия франция aukus
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