Вашингтон, 17 сентября. Диалог с Россией и Китаем необходим для стабильности в мире. Об этом заявил заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.

Вашингтон, Москва и Китай должны достичь определенных договоренностей по стратегической стабильности. Этот вопрос является принципиальным, так как касается крупных ядерных держав.

«Вы должны понимать, что представляет собой ядерное оружие других [стран], а они должны понимать, что представляет из себя ваше. Вот почему так важны переговоры с Россией о стратегической стабильности, вот почему контроль над вооружениями с Россией так важен. И это также критически важно в отношении Китая», — пояснил Хайтен в ходе выступления на мероприятии, организованном нежелательным Атлантическим советом.

Ранее Джон Хайтен объявил, что российская армия за последние 20 лет стала невероятно мощной. Москва со своими ядерными вооружениями, космическими и кибервозможностями бросает Вашингтону серьезный вызов.