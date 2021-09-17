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Генерал ВС США Хайтен назвал российскую армию невероятно мощной
Армия
Генерал ВС США Хайтен назвал российскую армию невероятно мощной
rostec.ru  /  Антон Тушин

Вашингтон, 17 сентября. Вооруженные силы Российской Федерации сильны и обеспечены новейшими средствами. Об этом рассказал генерал армии Соединенных Штатов Джон Хайтен.

Армия РФ невероятно сильна, так как в течение последних двух десятков лет государство сильно изменило и модернизировало свои вооруженные силы. Об этом замглавы Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Хайтен заявил в ходе сессии Атлантического совета (признан нежелательным в России).

Американский военачальник отметил успехи России в сфере ядерного вооружения, космических и кибервозможностей. По словам Хайтена, такие изменения являются существенным вызовом для Пентагона.

«У России невероятная сильная армия, важно понимать, как сильно они изменили ее в последние 20 лет», — добавил генерал.

Недавно кандидат в послы Вашингтона при Североатлантическом альянсе Джулианн Смит заявила, что Вооруженные силы РФ будут главной военной угрозой для НАТО в ближайшие десять лет. Смит пообещала добиться включения угроз, связанных с Россией в стратегическую концепцию Альянса.

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