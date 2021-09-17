Пентагон назвал авиаудар американского беспилотника по Кабулу ошибкой

Кабул, 17 сентября. Атака американского беспилотника по Кабулу, в результате которой погибли десять гражданских, включая детей, была «ошибкой». Такое заявление сделал генерал Кеннет Маккензи.

Глава Центрального командования вооруженных сил США сослался на проведенное Пентагоном расследование. Маккензи также принес извинения за такую «ошибку». По его словам, в военном ведомстве признали маловероятным, что во время этого авиаудара удалось уничтожить террористов.

«Основываясь на расследовании и межведомственном анализе, я теперь убежден, что не менее десяти человек, включая семерых детей, трагически погибли в результате того авиаудара», — заявил генерал Маккензи во время брифинга.

Тем временем Пентагон будет строить новые военные базы на юге Австралии. Более того, по словам глава австралийского оборонного ведомства Питера Даттона, США также намерены увеличить имеющиеся на восточном побережье авиабазы.