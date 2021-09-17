Кинологи проверяют информацию о минировании избирательного участка в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 сентября. Записка о минировании помещения была найдена в УИК №1992 Пушкинского района Петербурга. Из здания было эвакуировано около 30 человек, сообщил источник ФАН.

На место происшествия в срочном порядке выехали правоохранительные органы с бригадой кинологов. Специалисты проводят исследование здания на наличие взрывчатых веществ. Записка о возможном минировании была найдена в туалете уборщицей перед самым закрытием участка.

Аналогичное сообщение было найдено в УИК №1991. На месте также работали сотрудники правоохранительных органов. Член местного избиркома Юрий Кузьмин опроверг данные о минировании, заявив, что информация оказалась ложной.