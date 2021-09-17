Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 сентября 23:11
22:59
Политика
Пентагон назвал авиаудар американского беспилотника по Кабулу ошибкой
22:57
Общество
Кинологи проверяют информацию о минировании избирательного участка в Петербурге
22:51
Происшествия
Участники Русского географического общества пропали в Томской области
22:50
Общество
Россияне семьями пришли на голосование на выборах в Госдуму за границей
22:39
Общество
Избирком Петербурга: минирование участка в Пушкинском районе не подтвердилось
22:34
Общество
Около 13% жителей Нижегородской области явились на выборы в первый день голосования
22:23
Общество
Международный наблюдатель из Италии Спинелли оценил подготовку выборов в России
22:11
Политика
Более 20% жителей Крыма пришли на выборы в первый день голосования
22:09
Общество
Сервис по наблюдению за онлайн-голосованием подвергся массовой кибератаке
22:05
Общество
Явка на онлайн-голосование в Москве 17 сентября составила 58%
Все новости

Кинологи проверяют информацию о минировании избирательного участка в Петербурге

  /   Обновлено: 17 сентября 2021 22:58
Общество
Кинологи проверяют информацию о минировании избирательного участка в Петербурге
51.мвд.рф  /  Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Санкт-Петербург, 17 сентября. Записка о минировании помещения была найдена в УИК №1992 Пушкинского района Петербурга. Из здания было эвакуировано около 30 человек, сообщил источник ФАН.

На место происшествия в срочном порядке выехали правоохранительные органы с бригадой кинологов. Специалисты проводят исследование здания на наличие взрывчатых веществ. Записка о возможном минировании была найдена в туалете уборщицей перед самым закрытием участка.

Аналогичное сообщение было найдено в УИК №1991. На месте также работали сотрудники правоохранительных органов. Член местного избиркома Юрий Кузьмин опроверг данные о минировании, заявив, что информация оказалась ложной.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Кинологи проверяют информацию о минировании избирательного участка в Петербурге
выборы минирование кинологи уик
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru