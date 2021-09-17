Участники Русского географического общества пропали в Томской области

Томск, 17 сентября. Девять человек из Русского географического общества перестали выходить на связь во время экспедиции в Томской области. Последний раз группу видели 11 сентября.

Представитель томского отделения Русского географического общества объявил о начале поисков пропавших. Группа отправилась в экспедицию по Красноярскому краю и Томской области по Тунгусской тропе. Они намерены выяснить причины переноса Кетского острога, с которого начали осваивать Сибирь.

«Они не выходят на связь. Бросаем клич, начинаем поиски», — рассказали в томском отделении РГО.

Информация о пропавших поступила в экстренные службы 17 сентября. Группа РГО находилась на контроле ГУ МЧС России по Красноярскому краю с 6 по 11 сентября. 10 сентября старший группы сообщил о направлении в Томскую область.

Сотрудники Следственного комитета объявили в розыск 16-летнюю школьницу. Девочка не вернулась домой из образовательного учреждения, на связь выходить перестала. Сейчас ее ищут правоохранители и волонтеры.