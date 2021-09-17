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Франция использует нестабильность в Африке для прикрытия тайной добычи урана
Весь мир
Франция использует нестабильность в Африке для прикрытия тайной добычи урана
Новостное агентство «Харьков».  /  Елизавета Акимова

Банги, 17 сентября. Париж лишает страны Африканского континента устойчивого развития, тайно добывая на их территории тяжелые металлы, сообщает Le Potentiel Centrafricain.

После открытия ядерных реакторов и постройки первых атомных электростанций, спрос на уран в качестве топлива для АЭС привел к резкому повышению цен на вещество. Многие государства Запада направили усилия на то, чтобы извлечь выгоду и провести в Африке геологоразведку.

Основанный в 2001 году французский концерн Areva в настоящее время является одним из ведущих разработчиков радиоактивных месторождений на территории Черного континента. Вот только интерес бывшей метрополии выходит далеко за официальную сферу.

Необходимый Пятой республике уран может использоваться не только для производства топливных стержней электростанций, но и для пополнения стратегического арсенала — боевых блоков тактических и межконтинентальных баллистических ракет. Но использование вещества для подобных целей запрещено положениями Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Франция использует нестабильность в Африке для прикрытия тайной добычи урана
vk.com  / Андрей Чибис

Долгое время Франция занималась разработкой в Нигере, что позволило ей попасть в 2019 году на третье место в мире по экспорту радиоактивного элемента, обогнав даже страну-донора. Выходит, что официальный Ниамей практически ничего не заработал на торговле и остается одним из беднейших государств континента. При этом в Елисейском дворце утверждают, что время колониализма прошло.

Кроме того, Париж в некоторых случаях намеренно создает нестабильную обстановку в ряде стран Черного континента ради того, чтобы прикрывать тайную разработку урановых рудников и продажу излишек Северной Корее.

Кроме того, предприниматели из Areva и другие крупные компании участвуют в транспортировке в Иран незарегистрированного вещества, добытого на территории африканских государств.

На фоне угасающего влияния Франции и повышенного интереса Китая и России к Черному континенту Париж решил сбалансировать силы в регионе.

Франция использует нестабильность в Африке для прикрытия тайной добычи урана
Global Look Press  / © Sadak Souici / Keystone Press Agency

Политолог, военный аналитик и главный редактор журнала «Оборона и международная безопасность» Жозеф Хенротин считает, что операция «Бархан» защищает интересы компании Пятой республики.

«Это не главная цель, это индуцированный эффект. Администрация президента Макрона решила приостановить операцию из-за распространения антифранцузских настроений, а также из-за вопиющего провала антитеррористической операции в регионе, которая привела к жертвам как с французской стороны, так и гражданских лиц», — сказал он.

Ранее международная редакция ФАН представила результаты расследования об устройстве нелегального радиоактивного бизнеса Парижа.

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