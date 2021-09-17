Французы развили в ЦАР подпольную сеть по торговле человеческими органами

Банги, 17 сентября. Участившиеся случаи похищения юных жителей ЦАР могут быть связаны с работой тайной сети по торговле человеческими органами, считают сотрудники издания Ndjoni Sango.

По данным СМИ, в нелегальном заработке скорее всего задействованы граждане Центральноафриканской Республики и Франции, так как очень часто именно в Пятой республике появляются сообщения о перехвате подобных «товаров». Ситуация усугубляется высокой ценой на детские органы. Так, например, сердце ребенка можно купить на черном рынке за 50000 долларов, что делает этот бизнес весьма прибыльным.

Ослабленные войной с боевиками из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) правоохранители ранее не могли в полной мере заниматься проблемой, чем и пользовались преступники. Однако в настоящее время силовики взяли вопрос на контроль.

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В последнее время в соседнем Чаде также начали пропадать дети. Сотрудники полиции и жандармерии двух республик пришли к выводу, что тайная сеть по похищению и убийству юных африканцев может быть раскинута на несколько государств материка. Ее размеры наталкивают на мысль, что в преступном бизнесе явно замешано крупное западное государство.

Ранее ФАН сообщал, что французские таможенники изъяли большую партию человеческих органов в аэропорту Орли.